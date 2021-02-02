Украина, Грузия и Молдова попросили Евросоюз углубить интеграцию: детали
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы направили совместное письмо. Оно касается общего стратегического видения развития Восточного партнерства.
Источник: МИД Украины
В частности письмо направили высокому представителю Европейского Союза, вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгее. А также главам МИД государств-членов ЕС
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Европейские стремления
Дмитрий Кулеба, Давид Залкиани и Аурелиу Чокой убеждены, что Восточное партнерство должно:
- учитывать европейские стремления Украины, Грузии и Молдовы;
- ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС.
Сближение с ЕС
В письме отметили, что открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС.
Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе,
– отметили министры.
Также Украина, Грузия и Молдова в рамках Восточного партнерства обозначили свои приоритеты. Они содержат:
► интеграцию во внутренний рынок ЕС;
► сближения с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, здравоохранения;
► усиление безопасности сотрудничества.
В письме министры также подчеркнули, что достижения трех государств на евроинтеграционном пути будут служить ориентиром для других восточных партнеров.
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