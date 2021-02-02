Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы направили совместное письмо. Оно касается общего стратегического видения развития Восточного партнерства.

Источник: МИД Украины

В частности письмо направили высокому представителю Европейского Союза, вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгее. А также главам МИД государств-членов ЕС

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Европейские стремления

Дмитрий Кулеба, Давид Залкиани и Аурелиу Чокой убеждены, что Восточное партнерство должно:

учитывать европейские стремления Украины, Грузии и Молдовы;

ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС.

Сближение с ЕС

В письме отметили, что открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС.

Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе,

– отметили министры.

Также Украина, Грузия и Молдова в рамках Восточного партнерства обозначили свои приоритеты. Они содержат:

► интеграцию во внутренний рынок ЕС;

► сближения с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, здравоохранения;

► усиление безопасности сотрудничества.

Отметим! Министры сообщили о намерении усилить координацию по подготовке к саммиту Восточного партнерства в 2021 году и формированию нового пакета его задач и целей.

В письме министры также подчеркнули, что достижения трех государств на евроинтеграционном пути будут служить ориентиром для других восточных партнеров.