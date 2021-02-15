Украина готова присоединиться к энергосистеме Европы: Шмыгаль подвел итоги визита в ЕС
Рабочий визит правительственной команды в Брюссель "оказался результативным" на пути к укреплению отношений Украины и Евросоюза. Ведь удалось провести ряд переговоров и заключить важные соглашения.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Заседание Совета ассоциации Украины и Европейского Союза 2021 года "показало высокий уровень поддержки Украины". Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в фейсбуке 14 февраля.
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О пересмотре Соглашения об ассоциации
С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом "договорились о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС". Речь об увеличении квот продукции, изготовленной в Украине.
Это еще больше укрепит позиции Украины на европейских рынках и даст возможность украинским производителям раскрыть свой экспортный потенциал,
– заверил Шмыгаль.
По его словам, Украина ожидает "продуктивной работы с европейскими партнерами" с целью выхода на летний саммит Украина – ЕС "с конкретными решениями".
О промышленном безвизе
Премьер заявил, что представители Евросоюза уже оценивают готовность Украины к подписанию соглашения о промышленном безвизе.
Это откроет широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках ЕС,
– пояснил Шмыгаль.
Подписать соответствующее соглашение хотят уже в этом – 2021 – года.
О совместном авиапространстве
Также вскоре правительство планирует подписать с ЕС соглашение об общем авиационном пространстве. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что "Украина выполнила все условия для подписания".
Общее авиационное пространство с ЕС будет означать больше рейсов между Украиной и ЕС (в частности, больше новых направлений), что поспособствует развитию отечественной авиации и туристической отрасли,
– написал премьер.
Шмыгаль считает, что соглашение об общем авиационном пространстве Украины и ЕС "окажет в целом положительное воздействие на экономику".
О вступлении Украины в энергосистему ЕС
Мы уже выполнили все условия для присоединения украинской энергетической системы в европейскую сеть ENTSO-E в 2023 году. Осталось завершить технические моменты,
– заверил Денис Шмыгаль.
Другие важные договоренности Украины и ЕС
- С вице-президентом Еврокомиссии Маргрет Вестагер делегация Украины обсудила "подписание соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг". Вестагер заверила, что "приятно поражена" цифровизацией в Украине.
- С вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем договорились о "изготовление литий-ионных аккумуляторов, спрос на которые сегодня резко возрастает в связи с курсом ЕС к климатически нейтральному континенту".
- С исполнительным вице-президентом Франсом Тиммермансом "провели первый предметный диалог о вступлении Украины к инициативе Green Deal", с целью "лучше имплементировать современные тренды зеленой энергетики в Украине".
- Украина имеет мощную поддержку "вокруг противодействия российской агрессии и освобождения украинских территорий". В частности, в Европарламенте приветствовали создание Крымской платформы для деоккупации полуострова.
- Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 миллионов на приобретение вакцин и современного холодильного оборудования, а 270 миллионов – на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".
- Украина и Люксембург обсудили сотрудничество в IT и космической отрасли: "Мы рассчитываем вскоре подписать меморандум о сотрудничестве в этих направлениях, а также соглашение об экономическом сотрудничестве".
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