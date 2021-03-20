Киев декларирует неизменную позицию по "Северному потоку-2": это политический и коммерчески нецелесообразный проект. По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинская ГТС готова на год транспортировать 140 миллиардов кубометров газа.

Об этом премьер-министр Украины рассказал в интервью немецкому изданию Bild. В 2020 году, сообщил Шмыгаль, украинской ГТС в Европу доставили 55,8 миллиарда кубов российского газа.

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Через украинскую ГТС – самый дешевый транзит

Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно – это самая дешевая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером,

– пояснил Шмыгаль.

"Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы

Запуск "Северного потока-2" означает не только потерю для Украины нескольких миллиардов евро дохода. Это также поставит под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. По словам украинского премьера, проект позволит продолжить финансировать агрессию России против Украины. Именно поэтому санкционную политику против российского трубопровода необходимо укреплять.

Зеленский назвал проект ловушкой для всей Европы

Отметим, ранее во время разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой Владимир Зеленский отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" является ловушкой не только для Украины, но и для всей Европы.

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