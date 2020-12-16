Украина готова быть ключевым союзником США в регионе Черного моря, – Стефанишина
Украина готова увеличить сотрудничество с США и НАТО. Кроме этого, страна не против стать ключевым союзником Штатов и НАТО в Черноморском регионе.
Все для того, чтобы более эффективно реагировать на вызовы безопасности в регионе со стороны России. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции Ukraine in Washington.
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Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО,
- подчеркнула Стефанишина.
Политик отметила, что Украина играет важную роль в регионе. Однако системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит большую безопасность в Черном море.
По словам вице-премьера, еще одним аргументом относительно сотрудничества является "российский фактор". Это позволит эффективно отвечать на вызовы по фактически одностороннему контролю России на определенных участках региона.
Сотрудничество Украины с НАТО: последние новости
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- В США заявили, что есть 2 главных препятствия Украины на пути в НАТО: агрессия России и коррупция.
- В МИД надеются, что Украина может стать полноценным членом НАТО в 2030 году.
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