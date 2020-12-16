Украина готова увеличить сотрудничество с США и НАТО. Кроме этого, страна не против стать ключевым союзником Штатов и НАТО в Черноморском регионе.

Все для того, чтобы более эффективно реагировать на вызовы безопасности в регионе со стороны России. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции Ukraine in Washington.

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Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО,

- подчеркнула Стефанишина.

Политик отметила, что Украина играет важную роль в регионе. Однако системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит большую безопасность в Черном море.

По словам вице-премьера, еще одним аргументом относительно сотрудничества является "российский фактор". Это позволит эффективно отвечать на вызовы по фактически одностороннему контролю России на определенных участках региона.

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