Среднемесячное количество выданных в IV квартале 2020 года разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России остается на уровне предыдущих периодов. Это примерно тысяча книг.

Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книг из России происходит в соответствии с законом, который Верховная Рада приняла в конце 2016 года. Об этом сообщили на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.

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О чем говорится в законе

Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно:

книжкам антиукраинского содержания;

книжкам, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора.

За все время действия этого закона, а, соответственно, функционирования разрешительной системы, легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, несмотря на судебные иски и угрозы.

Отметим! С начала введения разрешительной системы в сфере ввоза в Украину книг родом из государства-агрессора в 2017 – 2019 годах и IV квартале 2020 года Госкомтелерадио выданы разрешения на ввоз свыше 31 тысячи наименований издательской продукции. Среди нее преобладает классическая и детская литература, мировые бестселлеры.

В Госкомтелерадио отметили, что большинство книг, на ввоз которых предоставлены разрешения, являются русскими переводами зарубежных авторов. Часть разрешений выдана на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в России.

Литература антиукраинского содержания

По инициативе Госкомтелерадио решением СНБО были введены санкции в отношении 9 российских издательств, которые больше всего отличились выпуском в мир литературы антиукраинского содержания. Почти вдвое уменьшили объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории России.

С учетом остановленных на выполнение решения СНБО почти 12 тысяч ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104.

Отметим! Среднемесячное количество выданных в IV квартале 2020 года разрешений остается на уровне предыдущих периодов – примерно 1 тысячи. В частности в августе 2017 года выдали почти 1 900 разрешений.

Разрешения, которые предусматривают ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. С 1 октября 2020 года свою деятельность возобновили только 6 импортеров.

В 2020 году Госкомтелерадио разрешил ввоз в Украину 2 962 наименований российской издательской продукции, в 2019 году – 4,3 тысячи, в 2018 году – почти 14,5 тысяч.

Госкомтелерадио заявило, что полное прекращение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия соответствующего закона.