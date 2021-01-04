Тысяча разрешений ежемесячно: как прекратить ввоз в Украину российских книг
Среднемесячное количество выданных в IV квартале 2020 года разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России остается на уровне предыдущих периодов. Это примерно тысяча книг.
Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книг из России происходит в соответствии с законом, который Верховная Рада приняла в конце 2016 года. Об этом сообщили на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.
Важно По меньшей мере одну книгу в месяц: Ткаченко призвал украинцев больше читать
О чем говорится в законе
Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно:
- книжкам антиукраинского содержания;
- книжкам, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора.
За все время действия этого закона, а, соответственно, функционирования разрешительной системы, легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, несмотря на судебные иски и угрозы.
В Госкомтелерадио отметили, что большинство книг, на ввоз которых предоставлены разрешения, являются русскими переводами зарубежных авторов. Часть разрешений выдана на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в России.
Литература антиукраинского содержания
По инициативе Госкомтелерадио решением СНБО были введены санкции в отношении 9 российских издательств, которые больше всего отличились выпуском в мир литературы антиукраинского содержания. Почти вдвое уменьшили объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории России.
С учетом остановленных на выполнение решения СНБО почти 12 тысяч ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104.
Разрешения, которые предусматривают ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. С 1 октября 2020 года свою деятельность возобновили только 6 импортеров.
В 2020 году Госкомтелерадио разрешил ввоз в Украину 2 962 наименований российской издательской продукции, в 2019 году – 4,3 тысячи, в 2018 году – почти 14,5 тысяч.
Госкомтелерадио заявило, что полное прекращение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия соответствующего закона.
Поделиться новостью