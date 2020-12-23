В Иране заявили, что обнародовали финальный отчет по авиакатастрофе самолета МАУ и передали его странам, чьи граждане стали жертвами трагедии. Зато в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ничего не получили.

По состоянию на 23 декабря Украине от иранской стороны отчет не поступал. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Громадскому".

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Мы видели такие заявления, что они планируют передать, но пока мы не получили (отчет Ирана – 24 канал),

– сказал Николенко.

Напомним, иранское агентство Tasnim 22 декабря сообщило, что Иран передал Украине и другим пострадавшим странам окончательный технический отчет по сбитому самолету МАУ.

Катастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Представители Ирана пообещали выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала