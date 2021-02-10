Украина и ЕС начинают пересматривать торговую часть Соглашения об ассоциации
Европейский Союз и Украина в 2021 году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации. Это касается части о торговле товарами.
Источник:"Европейская правда"
Такое заявление сделал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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Позиция Еврокомиссии
Мы с нетерпением ждем просмотра либерализации торговли товарами, как это предусмотрено статьей 29 Соглашения об ассоциации через 5 лет после вступления в силу, которая должна состояться уже в этом (2021 – 24 канал) году,
– заявил Домбровскис.
По его словам, это очень важный шаг на пути к "усилению доступа к нашим рынкам, и это еще раз подтверждает тот динамичный характер при реализации Соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся".
Ответ Шмыгаля
Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр соглашения позволит увеличить товарооборот Украины и Евросоюза и сблизить в будущем экономики.
"Надеемся, наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", – отметил украинский премьер. Он также добавил, что Кабмин остается "преданным курсу проевропейских реформ".
Напомним, ранее президенты Совета Европы и Еврокомиссии уже анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
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