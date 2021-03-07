Украина дополнительно закажет у "Антонова" еще 4 самолета
Украина планирует заказать для госпредприятия "Антонов" еще 4 самолета Ан-74. Эту инициативу оформят в 2021 году.
Источник:Армия FM
Для функционирования авиапрома должны быть десятки заказов. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Важно В правительстве хотят, чтобы "Антонов" изготавливал самолеты совместно с Boeing
Что известно о новом заказе
Относительно самолетов, которые заказали ранее, срок поставки первого – 2023. Однако, по словам Уруского, графики изготовления самолетов на предприятии уже составили.
В этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74,
– отметил министр.
Что этому предшествовало
- В декабре 2020 года Минобороны и госпредприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве при участии президента Владимира Зеленского.
- Согласно меморандуму, "Антонов" построит 3 новых самолета Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.
- Важно, что это произошло впервые за 29 лет независимости.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство уже выплатило "Антонову" аванс за приобретение трех новых самолетов.
- Кстати, в Кабмине хотят, чтобы "Антонов" производил самолеты вместе с компанией Boeing. Для последнего предприятия – это возможность локализовать свои самолеты в Украине. Зато "Антонов" может скооперироваться с Boeing по разработке военных самолетов.
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