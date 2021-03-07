Украина планирует заказать для госпредприятия "Антонов" еще 4 самолета Ан-74. Эту инициативу оформят в 2021 году.

Для функционирования авиапрома должны быть десятки заказов. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Важно В правительстве хотят, чтобы "Антонов" изготавливал самолеты совместно с Boeing

Что известно о новом заказе

Относительно самолетов, которые заказали ранее, срок поставки первого – 2023. Однако, по словам Уруского, графики изготовления самолетов на предприятии уже составили.

В этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74,

– отметил министр.

Что этому предшествовало