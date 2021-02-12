Впервые за 2 года в Европейском Союзе решили подвести итоги реализации Соглашения об Ассоциации с Украиной. В Кабмине надеются, что процесс пересмотра соглашения завершится уже в этом году.

Ребенок спрашивает, почему мы до сих пор не в Евросоюзе, а взрослый мужчина задает вопрос, когда мы там окажемся. Такое мнение в эфире высказал политолог Тарас Семенюк.

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Украина должна требовать членство

По его словам, это проблемы только Украины: "Мы где-то недоработали, не выполнили какие-то реформы. ЕС и НАТО не должны принимать нас за любую монету в свою общину".

Мы должны сами работать и требовать того, чтобы Украина получила план вступления в ЕС,

– отметил Семенюк.

Он отметил, что никто не будет продвигать интересы Украины, если она этого не захочет. "Я думаю, что это вопрос времени. Однако мы давно должны были сбросить розовые очки, в которых жили последние 5 лет", – сказал эксперт.

Напомним! Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. В документе жестоко раскритиковали наше государство.

Коррупцию невозможно уничтожить

Что касается коррупции, то ее невозможно уничтожить, но можно уменьшить. Для этого, как отметил политолог, работают реформы, которых за последние годы реализовали достаточно много.

Борьба с коррупцией продолжается,

– сказал эксперт.

Он привел пример сервисных центров Министерства внутренних дел, приложение Дия, диджитализацию. Эти средства позволяют ограничить контакт чиновника и гражданина.

Отметим! Европейский парламент призвал украинскую власть к деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на государство.

Также Семенюк добавил, что штраф за неправильную парковку тоже можно оплатить электронно. Есть много моментов, которые могут уменьшить коррупцию на бытовом уровне.