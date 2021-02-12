Украина должна требовать план вступления в Евросоюз, – Семенюк
Впервые за 2 года в Европейском Союзе решили подвести итоги реализации Соглашения об Ассоциации с Украиной. В Кабмине надеются, что процесс пересмотра соглашения завершится уже в этом году.
Источник:24 канал
Ребенок спрашивает, почему мы до сих пор не в Евросоюзе, а взрослый мужчина задает вопрос, когда мы там окажемся. Такое мнение в эфире высказал политолог Тарас Семенюк.
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Украина должна требовать членство
По его словам, это проблемы только Украины: "Мы где-то недоработали, не выполнили какие-то реформы. ЕС и НАТО не должны принимать нас за любую монету в свою общину".
Мы должны сами работать и требовать того, чтобы Украина получила план вступления в ЕС,
– отметил Семенюк.
Он отметил, что никто не будет продвигать интересы Украины, если она этого не захочет. "Я думаю, что это вопрос времени. Однако мы давно должны были сбросить розовые очки, в которых жили последние 5 лет", – сказал эксперт.
Коррупцию невозможно уничтожить
Что касается коррупции, то ее невозможно уничтожить, но можно уменьшить. Для этого, как отметил политолог, работают реформы, которых за последние годы реализовали достаточно много.
Борьба с коррупцией продолжается,
– сказал эксперт.
Он привел пример сервисных центров Министерства внутренних дел, приложение Дия, диджитализацию. Эти средства позволяют ограничить контакт чиновника и гражданина.
Также Семенюк добавил, что штраф за неправильную парковку тоже можно оплатить электронно. Есть много моментов, которые могут уменьшить коррупцию на бытовом уровне.
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