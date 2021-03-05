Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО, – Ермак
Андрей Ермак заявил, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен. Все потому, что сейчас наше государство стоит на грани защиты демократических ценностей.
Источник:Интерфакс-Украина
Что говорит Ермак о вступлении Украины в НАТО
В нашей стране идет война, поэтому Украина является форпостом защиты демократических ценностей. Об этом руководитель Офиса Президента заявил на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики.
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"Мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Ежедневно на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", – подчеркнул Ермак.
Настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации,
– заявил политик.
Он отметил, что в июне 2020 года Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей.
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