С начала февраля на Донбассе наблюдается обострение и увеличение количества обстрелов. В то же время когда и будет ли полномасштабное наступление России на Украину – пока неизвестно.

В то же время исключать то, что Россия все же пойдет в атаку – нельзя. Такое мнение в эфире высказал представитель Трехсторонней контактной группы в Минске Денис Казанский.

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Украина должна готовиться к наступлению России

По его словам, это может произойти в любое время, поэтому Украина должна быть готова к этому.

Единственное, что может делать Украина в таких ситуациях – это просто быть постоянно готовой. Также – держать в боеспособности Вооруженные силы, регулярно их усиливать новым вооружением, закупать новую технику, в частности беспилотники,

– отметил Казанский.

В самопровозглашенных "республиках" в очередной раз готовятся к якобы "наступлению украинской армии" – на этот раз с 15 марта. Журналист отметил, что это фейк. Ведь если бы действительно существовала какая-то дата, то ее точно никто не разглашал.

Казанский рассказал, когда ждать наступления от России: смотрите видео

Обострение происходит и сейчас

Казанский отметил, что обострение на Донбассе началось с февраля. Это можно связать с введением санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука.

Телеканал Медведчука является медиа российского агента влияния. Таким образом Россия просто мстит Украине за введение санкций против своей агентуры,

– сказал представитель ТКГ.

Единственное, что остается России, как он подчеркнул, Это обострять ситуацию на фронте. Ведь другого рычага давления на Украину, кроме военного, у страны-оккупанта нет.

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Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала