Леонид Кравчук заявил, что членство Украины в НАТО является единственным путем для сохранения независимости государства. Наша страна должна делать все для того, чтобы вскоре войти в Альянс.

Что заявил Кравчук о НАТО

Другого варианта для Украины нет. Поскольку сегодня, по словам лидера Украинской делегации для участия в ТКГ Кравчука, наше государство защищает свою землю от российского агрессора.

Читайте также Заявления боевиков о "предупредительных выстрелах": Кравчук в ТКГ выразил протест

Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО. Должна делать все, чтобы вскоре войти в НАТО,

– заявил политик.

Он отметил, что среди "отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом была НАТО".

По словам Кравчука, он "лично сломал себя" и понял, что Украина должна находиться в НАТО: "Время пришло, и НАТО, я убежден, работает на Украину".

Отношение Кравчука к НАТО в 2006 году

В 2006 году политик создал пророссийский оппозиционный блок "Не так!". Кстати, в его состав вошли кум Владимира Путина Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Нестор Шуфрич и другие.

Партия выступала против вступления Украины в НАТО.

Интересно Украина может стать союзником США вне НАТО, – экс-посол Тейлор