Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса. Говорится о препаратах от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
Источник:24 канал
Такое заявление глава государства сделал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".
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Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы,
– сказал президент.
Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech
В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации наших медиков.
По этой же программе в феврале – марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставке 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.
Вакцинация в Украине: коротко
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.
- Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов.
- Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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