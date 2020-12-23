Украина до конца 2020 привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 миллионов
Еще до конца 2020 года Украина привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank. Его сумма составит до 350 миллионов долларов.
Кредит привлекут по ставке до 3 месяцев +5,75%. Процентный доход будет выплачиваться раз в 3 месяца. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
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Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора,
– говорится в сообщении.
Эксперты прогнозировали, что Украина может привлечь бридж-финансирование до получения очередного транша от МВФ,
Когда Украина может получить транш
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить очередной транш от МВФ уже в начале 2021 года.
- Сотрудничество Украины и МВФ продолжается.
- 21 декабря в Украине начала работу миссия МВФ.
- Из-за пандемии коронавируса работа продолжается в виртуальном режиме.
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