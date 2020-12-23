Еще до конца 2020 года Украина привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank. Его сумма составит до 350 миллионов долларов.

Кредит привлекут по ставке до 3 месяцев +5,75%. Процентный доход будет выплачиваться раз в 3 месяца. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

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Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора,

– говорится в сообщении.

Эксперты прогнозировали, что Украина может привлечь бридж-финансирование до получения очередного транша от МВФ,

Когда Украина может получить транш