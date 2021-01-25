Главными месседжами Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы будут борьба с агрессией России, а также гендерные проблемы. Украина будет сотрудничать во всех вопросах, которые рассматривает Ассамблея.

Нового подхода Украины к работе в ПАСЕ не будет. Однако необходимо восполнить ряд существенных пробелов. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в интервью, обнародованном на сайте "Слуги народа".

Кстати Украина инициирует создание Крымской платформы на уровне ПАСЕ, – Мезенцева

Месседжи Украины в ПАСЕ

Мезенцева отметила, что самый больной вопрос для Украины – это оккупация территорий Россией и убийства наших защитников. Поэтому, по словам женщины, вопрос России – это вопрос ценностей и фундамента Совета Европы, который был подорван в самой дерзкой форме.

Украина – для Совета Европы и для ПАСЕ, а не наоборот. Это, наверное, самый главный месседж,

– подчеркнула Мезенцева.

Кроме того, для Украины актуальны проблемы развития демократии, прав человека, вакцинации, экологии, устойчивого развития и перемещенных лиц.

Делегация должна участвовать в обсуждении рекомендаций и способствовать имплементации положений резолюций в законодательство.

Политик подчеркнула, что важным является вопрос гендерного равенства . В частности, Украина будет проводить кампанию за ратификацию в парламенте Стамбульской конвенции Совета Европы, подписанной в 2011 году.

. В частности, Украина будет проводить кампанию за ратификацию в парламенте Стамбульской конвенции Совета Европы, подписанной в 2011 году. Мезенцева считает, что "гендерный трек" может стать одним из средств эффективной критики России. Именно там произошла декриминализация домашнего насилия, ведь в 2017 году из Уголовного кодекса России забрали статью о "побоях", введя административную ответственность.

Достижения украинской делегации в ПАСЕ за год

Мезенцева подчеркнула, что успехом является создание группы "Балтик+". По словам политика, делегация понятно расставила акценты на январской сессии 2020 года.

Правда, женщина отметила, что не получила отчет предыдущей главы делегации о проведенной работе, хотя и некоторые другие члены настаивали на этом.

Поэтому сейчас очень трудно понять, почему есть много недоработок. Возможно, такая ситуация кроется именно в отсутствии информации о проведенной работе,

– утверждает Мезенцева.

Обратите внимание! Мезенцеву назначили главой украинской делегации в ПАСЕ в январе 2021 года. Перед тем эту должность занимала Елизавета Ясько.