Украина для Совета Европы и ПАСЕ, а не наоборот, – Мезенцева о главных месседжах делегации
Главными месседжами Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы будут борьба с агрессией России, а также гендерные проблемы. Украина будет сотрудничать во всех вопросах, которые рассматривает Ассамблея.
Нового подхода Украины к работе в ПАСЕ не будет. Однако необходимо восполнить ряд существенных пробелов. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в интервью, обнародованном на сайте "Слуги народа".
Кстати Украина инициирует создание Крымской платформы на уровне ПАСЕ, – Мезенцева
Месседжи Украины в ПАСЕ
Мезенцева отметила, что самый больной вопрос для Украины – это оккупация территорий Россией и убийства наших защитников. Поэтому, по словам женщины, вопрос России – это вопрос ценностей и фундамента Совета Европы, который был подорван в самой дерзкой форме.
Украина – для Совета Европы и для ПАСЕ, а не наоборот. Это, наверное, самый главный месседж,
– подчеркнула Мезенцева.
- Кроме того, для Украины актуальны проблемы развития демократии, прав человека, вакцинации, экологии, устойчивого развития и перемещенных лиц.
- Делегация должна участвовать в обсуждении рекомендаций и способствовать имплементации положений резолюций в законодательство.
- Политик подчеркнула, что важным является вопрос гендерного равенства. В частности, Украина будет проводить кампанию за ратификацию в парламенте Стамбульской конвенции Совета Европы, подписанной в 2011 году.
- Мезенцева считает, что "гендерный трек" может стать одним из средств эффективной критики России. Именно там произошла декриминализация домашнего насилия, ведь в 2017 году из Уголовного кодекса России забрали статью о "побоях", введя административную ответственность.
Достижения украинской делегации в ПАСЕ за год
Мезенцева подчеркнула, что успехом является создание группы "Балтик+". По словам политика, делегация понятно расставила акценты на январской сессии 2020 года.
Правда, женщина отметила, что не получила отчет предыдущей главы делегации о проведенной работе, хотя и некоторые другие члены настаивали на этом.
Поэтому сейчас очень трудно понять, почему есть много недоработок. Возможно, такая ситуация кроется именно в отсутствии информации о проведенной работе,
– утверждает Мезенцева.
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