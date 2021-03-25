Украина делает для этого все, – Ермак о встрече "нормандской четверки"
Андрей Ермак убежден, что встреча "нормандской четверки" нужна. Однако она должна закончиться конкретными результатами.
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Офиса Президента Ермак убежден, что Украина делает все возможное для предстоящей встречи.
Заметьте Мирный план реализации "Минска" уже в России, – Ермак
Я думаю, что эта встреча нужна, естественно, эта встреча должна закончиться конкретными результатами. Украина делает для этого все необходимое,
– заметил Ермак.
По словам Ермака, "дорожную карту" могут сформировать на основе германо-французского проекта по "ключевым кластерам реализации минских договоренностей".
Есть шанс, что ее утвердят во время встречи в нормандском формате.
Нормандский формат: последние новости
- 18 марта советники "нормандской четверки" провели виртуальную встречу. Украинская сторона инициировала обсуждение возобновления "тишины" на Донбассе.
- Между тем Россия настаивала на изменении принципа проведения переговоров "нормандской четверки". Страна-агрессор настаивала, чтобы Украина дала письменную позицию по выполнению минских соглашений.
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