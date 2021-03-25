Андрей Ермак убежден, что встреча "нормандской четверки" нужна. Однако она должна закончиться конкретными результатами.

Глава Офиса Президента Ермак убежден, что Украина делает все возможное для предстоящей встречи.

Заметьте Мирный план реализации "Минска" уже в России, – Ермак

Я думаю, что эта встреча нужна, естественно, эта встреча должна закончиться конкретными результатами. Украина делает для этого все необходимое,

– заметил Ермак.

По словам Ермака, "дорожную карту" могут сформировать на основе германо-французского проекта по "ключевым кластерам реализации минских договоренностей".

Есть шанс, что ее утвердят во время встречи в нормандском формате.

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