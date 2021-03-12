Президент Владимир Зеленский 12 марта записал очередное видеообращение. В нем он рассказал об итогах последних заседаний Совета нацбезопасности и обороны.

Зеленский отметил, что 11 марта состоялось уже 4 заседание СНБО за месяц. Впрочем, оно будет не последним.

Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут 3 года. Мы начали немного раньше,

– заявил президент.

Санкции против Козака

Президент напомнил, что 2 февраля Украина ввела санкции против пророссийского Тараса Козака, который "считал нормой вести бизнес на оккупированных территориях". Зеленский объяснил, почему такое решение не одобрила предыдущая власть: "Возможно, они действовали по логике мухи – отдельно, конфеты – отдельно".

Смотрите видеообращение Зеленского:

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