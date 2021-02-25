Леонид Кравчук заявил, что Украина будет защищаться силой, если Россия начнет полномасштабную агрессию. По его словам, никто не намерен "подставлять вторую щеку".

В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что наше государство поддерживает дипломатические действия и политико-дипломатический процесс. Об этом он сообщил в интервью DW.

Читайте также Из-за странных требований России переговоры в Минске заблокированы с июля, – Резников

Я за дипломатические действия. Украина не начнет агрессию. Мы – за политико-дипломатический процесс. Если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой. У нас нет выбора,

– сказал первый президент.

Леонид Кравчук также прокомментировал возможный ответ страны-агрессора на санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и участие в блокировании "Северного потока-2".

По мнению главы украинской делегации в ТКГ, Россия уже "исчерпала возможные ответы".

Он добавил, что сейчас Кремль делает вид, что на Донбассе нет агрессии. Если Россия попытается дать ответ на действия украинской власти, то станет очевидным, что это открытая агрессия, "а на открытую агрессию будут открытые действия".

Обратите внимание! Российские наемники регулярно нарушают режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов боевиков с начала 2021 года уже погибли 16 украинских защитников.

Обострение на Донбассе: что известно



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала