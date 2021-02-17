Президент Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Основным достижением представителей Украины является обжалование полномочия России в ПАСЕ.

Владимир Зеленский встретился с представителями делегаций Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также МИД и Офиса Президента.

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Об успехах в ПАСЕ отчиталась Мезенцева

Об успехах делегации рассказала ее руководитель, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она отметила, что самое большое достижение украинцев – обжалование полномочий России в ПАСЕ. Для этого предоставили факты нарушений россиян не только на территории Украины, но и в других государствах.

Для нас принципиальный вопрос – объяснить в ПАСЕ, что такое Крымская платформа, и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины,

– подчеркнул президент.

Приглашение к Крымской платформе положительно восприняли партнеры

Мезенцева рассказала президенту, что приглашение к Крымской платформе положительно восприняли многие стратегические партнеры, в частности, страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция и Германия.

Интересно! По словам Мезенцевой, Украина перестала быть в ПАСЕ страной "одного вопроса". Киев принимает также активное участие в продвижении так называемой "экологической демократии". Речь идет о движении к озеленению и внедрению энергосберегающих технологий.

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Украина будет выбирать судей ЕСПЧ по новым правилам

По словам президента, Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по новым правилам. Отбор будут осуществлять по нормам европейских институтов.