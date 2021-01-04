Вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Украина планирует ввести процедуру конвалидации для "документов" с оккупированных территорий Донбасса. Это будет судебной процедурой, которая учитывает, а не признает нормативные акты.

Украина хочет, чтобы сделки, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения, рассказал Алексей Резников в интервью "Праву Украины".

Интересно Сколько людей на оккупированном Донбассе получают пенсии

Вице-премьер пояснил, что за много лет оккупации у жителей Донбасса накопились юридические проблемы с тем, что украинская власть не признает "документов" оккупационных администраций.

Сейчас существует только процедура по установлению фактов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

Конвалидация – это судебная процедура, которая предусматривает учет "документов" оккупационных администраций для установления этих фактов. Подчеркиваю, что именно учет, а не признание,

– подчеркнул Алексей Резников.

Резюмируя, он заверил, что ни сегодня, ни в дальнейшем не говорится о том, чтобы признавать так называемые "документы", выданные украинцам оккупантами.