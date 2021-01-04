Украина хочет процедуру подтверждения документов, выданных на Донбассе
Вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Украина планирует ввести процедуру конвалидации для "документов" с оккупированных территорий Донбасса. Это будет судебной процедурой, которая учитывает, а не признает нормативные акты.
Украина хочет, чтобы сделки, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения, рассказал Алексей Резников в интервью "Праву Украины".
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Вице-премьер пояснил, что за много лет оккупации у жителей Донбасса накопились юридические проблемы с тем, что украинская власть не признает "документов" оккупационных администраций.
Сейчас существует только процедура по установлению фактов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.
Конвалидация – это судебная процедура, которая предусматривает учет "документов" оккупационных администраций для установления этих фактов. Подчеркиваю, что именно учет, а не признание,
– подчеркнул Алексей Резников.
Резюмируя, он заверил, что ни сегодня, ни в дальнейшем не говорится о том, чтобы признавать так называемые "документы", выданные украинцам оккупантами.
Что такое Конвалидация?
Это фактически предоставление ничтожным сделкам юридической силы. "Документы" оккупантов являются именно такими, ведь их не признает никто в мире, и даже Россия.
То есть своими так называемыми "документами" жители оккупированных территорий не могут ими воспользоваться нигде за их пределами, но после деоккупации нужно будет как-то установить право на собственность, подтвердить брак людей и тому подобное.
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