Украинская власть работает над инструментами, которые позволят быстро реагировать на вражескую пропаганду и демонстрировать гражданам, что это – фейки. В этом направлении есть несколько важных составляющих.

Ключевые информационные угрозы для нацбезопасности и механизм ответственности за них прописан в законе "О медиа". Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он подчеркнул, что в статье 9 этого документа представлен конкретный алгоритм действий, который должны соблюдать органы власти для того, чтобы предотвратить распространение вражеской пропаганды.

В частности, речь идет о мерах, которые могут принимать и регуляторы, и суды в отношении тех, кто занимается пропагандой войны или отрицает агрессию,

– объяснил министр.

"Появляются также нормальные легальные европейские инструменты для регулирования и защиты от информационного терроризма", – добавил чиновник.

Депутаты прорабатывают замечания

Ткаченко заверил, что замечания к закону, которые высказали представители медиа, уже прорабатывает профильный комитет Рады. Поэтому, вероятно, в ближайшее время парламент сможет рассмотреть документ.

Министр добавил, что история с блокированием каналов соратника Медведчука может стать толчком для этого. Так как в законопроекте заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас интересуют украинское общество.

Справка. Зеленский на 5 лет ввел санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов. Соответствующее решение приняли на заседании СНБО 2 февраля.

О дискуссиях вокруг закона

По словам Ткаченко, больше всего споров вокруг закона "О медиа" провоцировали именно группы телеканалов, которые связывают с Медведчуком. "Они были "фронтменами", – подчеркнул он.

Министр объяснил, что на самом деле регуляция в этом законе является очень мягкой. Мол, можно зарегистрироваться и иметь защиту, или же не делать этого и продолжать и дальше работать, как и раньше.

Но тогда могут применяться действия – если, например, занимаешься пропагандой войны. Все остальное в законе изложено достаточно либерально,

– заверил он.

И добавил, что авторы законопроекта работали, в частности, с Советом Европы. А иметь поддержку этого института – не просто, особенно учитывая их европейское законодательство и подходы в защите свободы слова.

"Также мы сейчас имеем поддержку и значительной части медийной среды в Украине. Поэтому, я думаю, будем двигать закон дальше", – отметил чиновник.

О противодействии дезинформации

Ткаченко отметил, что борьба с дезинформацией в Украине – кропотливая и достаточно оперативная работа. В то же время она почти не касается упомянутого закона "О медиа".

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Министр подчеркнул, что центры противодействия дезинформации существуют в разных странах. Они опровергают фейки и объясняют, что являются дезинформацией. То есть занимаются не прямым запретом, а именно освещением правды.

Хороший пример – создание онлайн-музея российской пропаганды. То есть показываем, что является дезинформацией, помогаем на примерах разобраться, почему,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, стратегия дезинформации предусматривает и работу по повышению медиаграмотности. То есть выполняет просветительскую функцию для всех граждан Украины.

В этом направлении активно работает Совет международных научных исследований и обменов. Власть же намерена объединить схожие инициативы, чтобы запустить широкомасштабную программу медиаграмотности, добавил министр.