Украина 9 раз пыталась остановить вражеские обстрелы возле Шумов в Донецкой области. Однако Россия упорно не прекращала огонь. Это привело к гибели 4 украинских военных в пятницу, 26 марта.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов назвал действия оккупантов провокацией в чистом виде.

Заметьте Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на заседание

Наша сторона СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные,

– подчеркнул Арестович.

Трагедия у Шумов: детали

26 марта российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи от населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов погибли 4 украинских героев, еще 2 – получили ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщила, что боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, запрещенных минскими договоренностями.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 25 украинских защитников.