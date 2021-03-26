Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов, но Россия отказывалась, – Арестович
Украина 9 раз пыталась остановить вражеские обстрелы возле Шумов в Донецкой области. Однако Россия упорно не прекращала огонь. Это привело к гибели 4 украинских военных в пятницу, 26 марта.
Источник:24 канал
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов назвал действия оккупантов провокацией в чистом виде.
Заметьте Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на заседание
Наша сторона СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные,
– подчеркнул Арестович.
Трагедия у Шумов: детали
- 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи от населенного пункта Шумы.
- В результате обстрелов погибли 4 украинских героев, еще 2 – получили ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщила, что боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, запрещенных минскими договоренностями.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter