Рада должна была рассмотреть президентский законопроект № 4651 об увольнении за недекларирование от 4,5 млн грн на этой неделе, но рассмотрение правок в Земельный кодекс не дало этого сделать.

Фактически, ответственность за коррупцию отменил Конституционный суд Украины в конце октября 2020 года. С тех пор Украина оказалась в конституционном кризисе, поэтому сейчас нардепы пытаются исправить ту правовую коллизию, которая произошла.

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Что предлагают в новом законопроекте

Так, еще 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни.

Доступ НАПК к декларациям уже восстановили, а вот с уголовной ответственностью за ложь в декларациях пока не все так просто. Рассказываем, что предлагают в новом законопроекте.

Дмитрий Никифоров, руководитель юридической фирмы "Барген", отметил, что президентский законопроект №4651 устанавливает более тяжкие наказания за ложь в декларациях и одновременно уменьшает порог для ответственности. Сейчас максимальное наказание за несоответствие на сумму от 1,135 миллиона гривен до 9 миллионов гривен – штраф или общественные работы от 150 до 240 часов.

На самом деле трудно представить субъекта декларирования, который ошибся на несколько миллионов и будет отбывать наказание, убирая территорию или крася бордюры с коммунальщиками. А законопроект предлагает за несоответствие от 1,135 миллиона гривен грн до 4,54 миллиона гривен максимальное наказание в виде ограничения свободы до 2 лет. А несоответствие от 4,54 миллиона гривен уже будет предусматривать лишение свободы около 2 лет, чего не было в прошлой редакции статьи,

– объяснил Никифоров.

Никита Жуков, глава Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, отметил, что проект закона №4651 предлагает сделать невозможным освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием за декларирование недостоверной информации.

Есть ли сейчас уголовная ответственность за ложь в декларациях

Сергей Головко, адвокат АО Credence, отметил, что 4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым дополнили Уголовный Кодекс статьями 366-2 и 366-3, что, фактически, вернуло уголовную ответственность как за подачу недостоверных сведений в декларации (ст.366-2), так и за умышленное непредставление декларации (ст.366-3).

В то же время санкции статей 366-2 и 366-3 до настоящего времени не предусматривают такого вида наказания, как лишение свободы. Сейчас предусмотрен только штраф, общественные работы и ограничение свободы с временным лишением права занимать определенные должности,

– говорит Головко.

Адвокат Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", говорит, что сейчас административная ответственность предусмотрена, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2021 году от 227 000 до 1 135 000 гривен) влечет за собой штраф от 17 до 42,5 тысяч гривен.

"Статьей 366-2 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации. Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2021 году от 1 135 000 гривен до 9 080 000 гривен), то предусмотрен штраф от 42 500 до 51 000 гривен или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – объяснил Кудрявцев.

Вернут ли уголовную ответственность

Эксперты уверены, что законопроект получит достаточную поддержку от нардепов, но риск того, что КСУ сможет заново признать неконституционным и его – остается.

Сергей Головко отметил, что законопроект согласно отметке президента является неотложным. К тому же можно предусмотреть что нынешний законопроект будет принят в ближайшее время.

Тем более, что, в отличие от закона № 1074-IX, который фактически снова легализовал признанные неконституционными нормы, вопрос о конституционности предлагаемых законопроектом №4651 положений не стоит,

– говорит адвокат.

Александр Кудрявцев говорит, что этот закон с юридической точки зрения будет правоверным, даже несмотря на решение КСУ. Потому что это новый закон и новые изменения в Уголовный кодекс. Следовательно, решение КС, принятое ранее, на него автоматически не распространяется. Чтобы признать и эти изменения неправомерными, нужно подать новое обращение в КС и ждать нового решения Конституционного суда.

Учитывая тот факт, что по уровню ответственности предлагается фактически воспроизвести статью, по уровню ответственности, образца той, которая была признана неконституционной, остаются риски повторного признания отдельных положений уже нового Закона неконституционными,

– отметил Никита Жуков.