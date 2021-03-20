Президент Владимир Зеленский подписал указ "О создании центра противодействия информации" 19 марта. Глава государства, таким образом, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о функционировании нового органа для борьбы с пропагандой и фейками.

Указ президента опубликовали на сайте его официального интернет-представительства. Указ вступает в силу с момента его опубликования. Контроль за выполнением решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Создание органа приняли на заседании СНБО

Отметим, что ранее идею создания Центра противодействия дезинформации озвучил президент Владимир Зеленский. Инициативу главы государства поддержали на заседании СНБО 11 марта.

К работе привлекут представителей разведки

Орган будет функционировать при Совете нацбезопасности – в ситуационном центре на Банковой, в Киеве. К работе привлекут представителей разведывательного сообщества, а также все соответствующие министерства и ведомства.

Важно! Цель деятельности Центра, прежде всего, – противодействие российской пропаганде и дезинформации. Как ранее сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, желание сотрудничать с новосозданным органом уже изъявили партнеры из-за рубежа.