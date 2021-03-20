З 20 березня 2021 вступив у дію указ президента Росії Володимира Путіна. Згідно з ним, у більшості районів окупованому Криму іноземцям заборонили володіти земельними ділянками. До іноземців держава-агресор віднесла і українців. У МЗС України кажуть, що указ глави Кремля – юридично нікчемний.

Про це повідомив в коментарі речник МЗС України Олег Ніколенко. Він наголосив, що питання піднімуть під час саміту "Кримської платформи".

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Указ Путіна не матиме правових наслідків для України

Указ президента Росії № 201 – юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені,

– наголосив Ніколенко.

За словами речника дипвідомства, указ – характерний для російської політики утисків та дискримінації українців. Кремль хоче витіснити громадян України з тимчасово окупованого півострова.

Що відомо про резонансний указ Путіна

Ще у березні 2020 року глава Кремля підписав указ, у якому визнав більшість територій окупованого Криму прикордонним, отже такими, де землею іноземці володіти не можуть. Також стосуються обмеження осіб без громадянства та іноземних юросіб. Набув чинності закон 20 березня 2021 року.

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Якщо іноземці не передадуть право власності на землю, то її примусово продадуть. Гроші або передадуть власнику, або на розпорядження держави-агресора. Та, своєю чергою, віддасть власнику стільки коштів, скільки вирішить суд.

Важливо! Станом на квітень 2020 року, за інформацією російських ЗМІ, іноземці володіли 11 тисячами ділянок в окупованому Криму. Більшість з них, звісно, – українці.