20 марта 2021 года вступил в силу указ, запрещающий владеть землей в Крыму лицам, которые не являются гражданами России. Мы пообщались с аналитиком Крымской правозащитной группы о том, зачем Кремль прибегает к таким мерам, почему это незаконно и что делать, если ваше имущество отбирают.

Что известно об указе Путина?

20 марта 2020 года в России расширили список территорий, где запрещено владеть землей всем не гражданам РФ. Туда попала и оккупированная территория Крыма. Людям дали год на возможность переоформления документов. Сейчас же указ вступил в силу и в администрациях решают, как поступать в дальнейшем.

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Один из вариантов, который предлагается, это – долгосрочная аренда. Но, по факту, это лишает человека права собственности и ему придется платить аренду за эту землю, а не налоги за владение ею. В случае неуплаты ее оккупационные власти "национализируют". То есть это все равно остается нарушением прав человека.

С учетом того, что Путин издал указ об отчуждении, а РФ все таки – тоталитарное государство с диктатурой, они могут попросту в любой момент принять решение об отборе земли и сносе находящейся там недвижимости. Никто не будет оглядываться на то, нарушаются ли права граждан Украины при этом или нет. Как показывает практика, РФ очень мало внимания уделяет правам населения оккупированной территории,

– объясняет Александр Седов.

Каких регионов касается ограничение?

В большинстве районов Крыма теперь землей владеть могут только россияне. А именно это касается 19 муниципальных образований из 25. Также запрет распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя.

Где, согласно указу Путина, могут жить только россияне:

Армянск;

Евпатория;

Саки;

Севастополь;

Ялта;

Алушта;

Судак;

Феодосия;

Керчь;

Красноперекопский район;

Раздольненский район;

Черноморский район;

Сакский район;

Симферопольский район;

Бахчисарайский район;

Кировский район;

Ленинский район;

Советский район;

Нижнегорский район;

Джанкойский район.

Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Бахчисарае, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Почему это незаконно?

Прежде всего это – нарушение прав человека, именно Европейской конвенции по правам человека (нарушение права собственности). Поскольку люди являются владельцами этих земель и у них есть документы, которые это подтверждают. Их нельзя лишать ее просто потому, что был выдан такой указ.

Еще один момент: то, что Крым является оккупированной территорией, на него распространяется международное гуманитарное право и нормы Женевской конвенции и Римского статута, которые прямо запрещают уничтожение или присвоение собственности, если это не является военной необходимостью.



Россия аннексировала Крым в 2014 году / Фото Сергей Мальгавко, ТАСС

Поскольку это, по сути – отбор земли, который не является военной необходимостью, то указ Путина и действия по отчуждению прав собственности являются военным преступлением и попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Соответственно, лица, которые принимают в этом участие, могут быть привлечены к ответственности.

Что делать, если вашу собственность отобрали?

Если рассматривать Европейскую конвенцию по правам человека, то владелец после того, как у него была отчуждена собственность, собирает доказательства о преступлении: нужны документы, подтверждающие право на владение имуществом. Далее нужно обратиться сначала в местный административный суд, потом подать апелляцию на решение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это можно сделать в течение полугода после получения решения так называемых судов Крыма (отказа о праве собственности).

В ЕСПЧ можно обратиться через адвоката или правозащитную организацию. Суд принимает решение о нарушении права собственности. Тогда РФ будет предъявлено требование вернуть имущество и компенсировать в достаточной мере это нарушение.



Указ, подписанный Путиным, является незаконным с целого ряда причин / Фото Getty Images

Есть также Международный уголовный суд. Тут человеку никто не гарантирует возвращение имущества (это – не юрисдикция органа), но занимаются привлечением к ответственности виновных. Начиная с Путина и заканчивая представителями местной администрации, которые отдавали распоряжения об отчуждении земель. Эти лица считаются военными преступниками и могут, в случае принятия решения судом, быть лишены свободы.

Тут достаточно сбора фактов о нарушении Женевской конвенции и Римского статута, подтверждающих систематичность и массовость этих нарушений (судебные решения, свидетельские показания и т.д.).

Подать заявление могут правозащитники, прокуратура или правительство Украины. Дополнительные обращения людей, которые пострадали, только усилят их позицию, но это – необязательное условие.

Фиксировали ли уже факты отбора имущества в Крыму?

Пока, по словам Александра Седова, такой информации нет.

Известно, что некоторые люди продавали свою землю тем, кто получил документы на оккупированной территории или гражданам РФ. Или же переоформляли ее на своих родственников, которые имеют такие документы. Это – возможность охранить право собственности на землю через других лиц. Но сейчас могут возникнуть трудности с переоформлением, поскольку у человека без паспорта РФ уже фактически нет права на владение собственностью с точки зрения этого указа.

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Также возникала проблема, когда в украинца, которому имущество досталось по наследству, после смерти родственников в Крыму, возникли проблемы с вступлением в право собственности. У человека нет российских документов и он уже не может их получить.

Зачем это Путину?

Эксперт называет две основных причины.

Во-первых, это – вынуждение тех, кто еще не получил гражданство России все таки оформить его. Принуждение к гражданству страны-оккупанта само по себе является нарушением Гаагской конвенции и, соответственно, международного гуманитарного права.

Во-вторых, это – "выдавливание" тех, кто не получил гражданство РФ, из оккупированной территории и заселение ее россиянами. То есть сейчас цель Путина – сделать максимально для того, чтобы в Крыму люди себя не связывали с Украиной, и уменьшить количество нелояльных к Кремлю людей.



Как защитить право собственности в Крыму (кликните на изображение, чтобы увеличить его) / Инфографика КрымSOS