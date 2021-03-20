С 20 марта 2021 года вступил в действие указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, в большинстве районов оккупированного Крыма иностранцам запретили владеть земельными участками. К иностранцам государство-агрессор отнесло и украинцев. В МИД Украины говорят, что указ главы Кремля – юридически ничтожный.

Об этом сообщил в комментарии спикер МИД Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что вопрос поднимут во время саммита "Крымской платформы".

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Указ Путина не будет иметь правовых последствий для Украины

Указ президента России № 201 – юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены,

– подчеркнул Николенко.

По словам представителя дипведомства, указ – характерный для российской политики притеснений и дискриминации украинцев. Кремль хочет вытеснить граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

Что известно о резонансном указе Путина

Еще в марте 2020 года глава Кремля подписал указ, в котором признал большинство территорий оккупированного Крыма пограничным, следовательно – такими, где землей иностранцы владеть не могут. Также касаются ограничения лиц без гражданства и иностранных юрлиц. Вступил в силу закон 20 марта 2021 года.

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Если иностранцы не передадут право собственности на землю, то ее принудительно продадут. Деньги либо передадут владельцу, либо на распоряжение государства-агрессора. Та, в свою очередь, отдаст владельцу столько средств, сколько решит суд.

Важно! По состоянию на апрель 2020 года, по информации российских СМИ, иностранцы владели 11 тысячами участков в оккупированном Крыму. Большинство из них, конечно, – украинцы.