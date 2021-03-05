Указ о двойном гражданстве сдвинет серьезные процессы, – ученый
Первые последствия указа Владимира Зеленского о двойном гражданстве будут положительными. В частности, они сдвинут серьезные процессы в тех регионах, где эта проблема актуальна.
Источник:24 канал
Старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый рассказал, что в определенных регионах государства уже давно нужно было проводить более серьезную работу для определения связи определенных лиц с Украиной и другими государствами. Это нужно, чтобы узнать, с каким именно государством человек имеет более тесную связь.
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По мнению Сирого, если лицо декларирует информацию о себе и начинает работать для государства, то эта связь должна быть тесной и определенной. Как он отметил, если говорить о формах реализации, то с этим будут проблемы.
Именно на законодательном уровне нужно определять требования и относительно гражданства, и относительно функционирования государственной службы,
– отметил ученый.
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По словам Сирого, если власть хочет построить какой-то орган, который будет проводить расследования и искать лиц с двойным гражданством, то она может столкнуться с проблемами соответствия демократии.
"Если мы декларируем свободу выбора человека как базовую ценность, которая лежит в основе нашего развития, то ее надо уважать во всех сферах", – рассказал он.
Ученый подытожил, что именно поэтому в вопросе декларирования надо делать основной акцент на правдивости указанной информации.
Указ о двойном гражданстве сдвинет серьезные процессы в государстве: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Совет национальной безопасности и обороны 26 февраля 2021 года рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев.
- Кабинет Министров Украины должен разработать специальный законопроект, который будет регулировать этот вопрос.
- Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.
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