Прошел седьмой год, как Россия оккупировала украинский Крым. Российский президент Владимир Путин в годовщину аннексии, 18 марта, выступил на стадионе в Москве. Его речь полностью раскритиковали крымские татары.

Да, глава Меджлиса Рефат Чубаров четко ответил Путину на его заявления о якобы "исконно" русской территории.

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Плешивый медведь, изгадивший свою берлогу и все окрестности вокруг нее, теперь пытается найти в захваченном им Крыму свои "истоки"… Пошел вон, плюгавый, тут водки нет и никогда не было.

– написал Чубаров.

Что говорил Путин

Президент убеждал о важности Крыма, потому что якобы российские предки с древних времен осваивали эту территорию.

Так называемый "референдум" Путин назвал исторической справедливостью.

Кроме того, политик снова заявил, что рассматривает соседние страны, как "братские народы".

Оккупация Крыма: что нужно знать

Россия объявила Крым своим 18 марта 2014 года. Перед тем, провели "референдум", который был незаконным и не имел никакой юридической силы.

Весь цивилизованный мир не признал оккупацию. В частности, Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ.

Кстати, в 2020 году Украина инициировала проведение Крымской платформы. Ряд европейских стран выразили готовность присоединиться. Первый саммит состоится в августе 2021 года.

Министры иностранных дел G7 в годовщину оккупации еще раз подчеркнули, что Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе и в Крыму.

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