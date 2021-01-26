Фракция "Слуга народа" еще не приняла никаких решений относительно нардепа Александра Дубинского. Пока не началось даже голосование по 3 вопросам, которые касаются Дубинского.

Источник: Интерфакс-Украина

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что сейчас их политическая сила сосредоточилась на законодательстве.

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Пока что сегодня мы сконцентрировались на законодательстве, принятии законов, пока что еще даже не началось голосование за те варианты, которые вчера озвучил глава фракции,

– подчеркнула Кравчук.

О каких вариантах говорится

Исключение или не исключение Дубинского из фракции;

Снятие нардепа с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Санкции против Дубинского: что известно

В США ввели санкции в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Политика подозревают в "попытках повлиять на американские выборы".

После введения санкций Дубинский просил созвать заседание фракции "Слуга народа".

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что никто не будет посвящать санкциям против Дубинского специальное заседание.

Украинские СМИ сообщили: президент Владимир Зеленский просил Дубинского уйти из "Слуги народа", однако нардеп не послушал.



США ввели санкции против украинцев / Инфографика 24 канала