Уйдет или останется: что в "Слуге народа" говорят о судьбе Дубинского
Фракция "Слуга народа" еще не приняла никаких решений относительно нардепа Александра Дубинского. Пока не началось даже голосование по 3 вопросам, которые касаются Дубинского.
Источник: Интерфакс-Украина
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что сейчас их политическая сила сосредоточилась на законодательстве.
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Пока что сегодня мы сконцентрировались на законодательстве, принятии законов, пока что еще даже не началось голосование за те варианты, которые вчера озвучил глава фракции,
– подчеркнула Кравчук.
О каких вариантах говорится
- Исключение или не исключение Дубинского из фракции;
- Снятие нардепа с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Санкции против Дубинского: что известно
- В США ввели санкции в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
- Политика подозревают в "попытках повлиять на американские выборы".
- После введения санкций Дубинский просил созвать заседание фракции "Слуга народа".
- Глава фракции Давид Арахамия заявил, что никто не будет посвящать санкциям против Дубинского специальное заседание.
- Украинские СМИ сообщили: президент Владимир Зеленский просил Дубинского уйти из "Слуги народа", однако нардеп не послушал.
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