Тысячи спецмашин и рабочих служб борются с последствиями непогоды в разных городах Украины. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил телефоны дежурных диспетчеров служб автомобильных дорог в случае чрезвычайных ситуаций.

Водители в разных уголках Украины могут обратиться за этими номерами в случае возникновения проблем на дорогах, вызванных погодными условиями. Об этом Владислав Криклий написал в своем телеграмм-канале.

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Он сообщил, что сейчас с последствиями непогоды в 10 областях борются около 1900 спецмашин и более 2200 рабочих.

Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением движения из-за погодных условий, обязательно обращатесь к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог в своей области по телефонам, указанным на картинке, – подчеркнул министр инфраструктуры.

Номера "горячей линии", по которым могут позвонить водители / Фото из телеграм-канала Владислава Криклия

Также он обратился к водителям крупногабаритного транспорта. По его словам, по Украине вдоль дорог государственного значения функционируют площадки для отстоя грузовиков.

Водителям рекомендуют пользоваться именно ими на время непогоды. Перечень таких пунктов изображен на карте по ссылке.

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