Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на Западе Украины 20 января. Особенно сложная ситуация в Карпатах и на Закарпатье – там ожидаются значительные снегопады и сильные порывы ветра.

На Закарпатье и в Карпатах уровень опасности II-желтый. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Во Львовской области и Закарпатье выпало до 20 сантиметров снега

Особенно осторожными следует быть водителям. По информации Укравтодора, в горных районах Львовской области и Закарпатья выпало до 20 сантиметров снега.

На перевальных участках дорог – мощные снегопады. Ивашковский, Орявский перевалы – прирост снежного покрова до 20 сантиметров, Абранский, Яблонецкий, Торунский, Латирский и Ужоцкий – до 10 – 15 сантиметров.

В Днепропетровской области на дорогах – гололедица

Немного лучше ситуация в Тернопольской области, здесь высота снежного покрова достигает 8 сантиметров. Небольшое количество осадков на Волыни, в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Днепропетровской области на дорогах гололедица, в Донецкой области– накаты. Для того, чтобы полностью обеспечить проезд по дорогам государственного значения, работают около 600 единиц техники и более 800 рабочих.

Обратите внимание! По предварительным прогнозам синоптиков, к выходным в Украину придет значительное потепление.



Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала