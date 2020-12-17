17 декабря в Украине значительно ухудшатся погодные условия. В частности, следует ожидать снег, также будет туман. Правда, такую ситуацию прогнозируют лишь в 3 областях.

Дорожники предупредили об ухудшении погоды Снег уже лежит в Донецкой, Луганской и Черкасской областях. Здесь, в частности в ночное время суток выпало до 2 сантиметров таких осадков, также снежило утром. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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В то же время в большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях – туманы. На перевальных участках – без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до +3.

Дорожники добавили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей – мокрое, а на Луганщине является заснеженным.

На дорогах государственного значения выполняют работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, округленных участков и т. п., в областях с осадками – снегоочистительные работы. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен,

– заверили в Укравтодоре.

Подробнее с прогнозом погоды на 17 декабря можете ознакомиться по этой ссылке.