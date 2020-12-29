В Украине 29 декабря ожидают ухудшения погодных условий. На Западе синоптики предупредили о шквальном ветре. В центральных, части северных и южных регионах будет сильный туман.

Сильные порывы ветра в Карпатах

Наибольшие порывы ветра прогнозируют в Карпатах, они достигнут 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также очень ветрено будет на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Львовской и Тернопольской областях. Уровень опасности І – желтый.

Во многих областях Украины метеорологи предупредили о сильном тумане. Видимость будет достигать лишь 200 – 500 метров. В частности, это стоит учесть автомобилистам, ведь предупредили спасатели, из-за непогоды может быть затруднено движение на дорогах.

Где обещают сильный туман:

Житомирская область;

Киевская область;

Винницкая область;

Черкасская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Запорожская область;

Херсонская область;

Одесская область.

Важно! КГГА предупредила о сильном тумане и гололеде в Киеве 29 декабря. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта и пешеходов.



Ухудшение погодных условий 29 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду обещали синоптики 29 декабря

На вторник, 29 декабря, синоптики обещали в Украине значительное потепление даже до +11...+13 градусов. На Востоке – значительно холоднее: максимум +2...+4. Осадки возможны в западных и восточных областях.