Туман и сильный ветер: синоптики предупредили о неприятных сюрпризах от погоды
В Украине 29 декабря ожидают ухудшения погодных условий. На Западе синоптики предупредили о шквальном ветре. В центральных, части северных и южных регионах будет сильный туман.
Сильные порывы ветра в Карпатах
Наибольшие порывы ветра прогнозируют в Карпатах, они достигнут 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Также очень ветрено будет на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Львовской и Тернопольской областях. Уровень опасности І – желтый.
Во многих областях Украины метеорологи предупредили о сильном тумане. Видимость будет достигать лишь 200 – 500 метров. В частности, это стоит учесть автомобилистам, ведь предупредили спасатели, из-за непогоды может быть затруднено движение на дорогах.
Где обещают сильный туман:
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Черкасская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Запорожская область;
- Херсонская область;
- Одесская область.
Ухудшение погодных условий 29 декабря / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду обещали синоптики 29 декабря
На вторник, 29 декабря, синоптики обещали в Украине значительное потепление даже до +11...+13 градусов. На Востоке – значительно холоднее: максимум +2...+4. Осадки возможны в западных и восточных областях.
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