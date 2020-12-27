В Украине значительное ухудшение погодных условий: где ждет наибольшая опасность
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 28 декабря. Больше всего это следует принять во внимание автомобилистам, ведь в большинстве украинских областей на дорогах – сильная гололедица.
По всей территории Украины – сильные порывы ветра
По всей территории Украины, кроме Донбасса, Луганщины и Харьковщины, І уровень опасности – желтый. Об этом информирует Укргидрометцентр.
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Порывы ветра в Украине будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в Карпатах даже 25 – 30 метров в секунду.
На дорогах – сильная гололедица, поэтому, предупреждают спасатели, на определенных участках дорог может быть нарушено движение транспорта.
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