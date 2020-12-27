Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 28 декабря. Больше всего это следует принять во внимание автомобилистам, ведь в большинстве украинских областей на дорогах – сильная гололедица.

По всей территории Украины – сильные порывы ветра

По всей территории Украины, кроме Донбасса, Луганщины и Харьковщины, І уровень опасности – желтый. Об этом информирует Укргидрометцентр.

К теме Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики

Порывы ветра в Украине будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в Карпатах даже 25 – 30 метров в секунду.

На дорогах – сильная гололедица, поэтому, предупреждают спасатели, на определенных участках дорог может быть нарушено движение транспорта.

Обратите внимание! Согласно прогнозам синоптиков, 28 декабря Украину ждут шквальный ветер и мокрый снег. Относительно сухо будет только на востоке Украины. Там же и холоднее всего – до 3 градусов со знаком "минус".