Угрожал патрульным, обзывал чертями: нардеп Ивченко оскандалился – видео
Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко поскандалил с патрульными. Они остановили авто, в котором находился политик, поскольку водитель пересек двойную полосу.
Источник:фесбук-группа "Зупини_Лося"
В описании к видео, которое опубликовали в сети, отметили, что Ивченко обзывал патрульных чертями и угрожал, что их уволят. Кадры, вероятно, сняты одним из полицейских.
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Ивченко также снимал на видео все происходящее. Сначала он вышел из авто, где между ним и автором видео вспыхнул небольшой спор. Потом вернулся в машину.
Полицейские ознакомили водителя Ивченко с видеодоказательствами нарушения. Инцидент произошел перед перекрестком улицы Оленевская, а именно – на улице Набережно-Луговая.
Не доехав буквально несколько метров, вы совершили разворот. При этом, пересекли двойную сплошную дорожную разметку,
– отметил милиционер.
И добавил, что в соответствии с законодательством для обжалования админпостановления есть 10 дней. После этого Ивченко покинул место инцидента, перейдя дорогу в неустановленном месте.
Ивченко попал в скандал на дороге: смотрите видео из фейсбука "Зупини_Лося"
Что известно о нардепе Ивченко: коротко
Данные из "Википедии"
- 41-летний депутат Верховной Рады VIII созыва от "Батькивщины".
- Является заместителем председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
- В феврале 2015 года подрался с Егором Соболевым прямо в зале парламента.
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