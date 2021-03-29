Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко поскандалил с патрульными. Они остановили авто, в котором находился политик, поскольку водитель пересек двойную полосу.

В описании к видео, которое опубликовали в сети, отметили, что Ивченко обзывал патрульных чертями и угрожал, что их уволят. Кадры, вероятно, сняты одним из полицейских.

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Ивченко также снимал на видео все происходящее. Сначала он вышел из авто, где между ним и автором видео вспыхнул небольшой спор. Потом вернулся в машину.

Справка. Автор видео отметил, что нардеп вмешивается в деятельность патрульных, ведет себя агрессивно и не пользуется средствами индивидуальной защиты.

Полицейские ознакомили водителя Ивченко с видеодоказательствами нарушения. Инцидент произошел перед перекрестком улицы Оленевская, а именно – на улице Набережно-Луговая.

Не доехав буквально несколько метров, вы совершили разворот. При этом, пересекли двойную сплошную дорожную разметку,

– отметил милиционер.

И добавил, что в соответствии с законодательством для обжалования админпостановления есть 10 дней. После этого Ивченко покинул место инцидента, перейдя дорогу в неустановленном месте.

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Что известно о нардепе Ивченко: коротко

Данные из "Википедии"