Боевики утром 3 марта разрешили себе открывать предупредительный огонь. Таким образом, они фактически вышли из перемирия. На это уже отреагировал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей. Новость дополняется