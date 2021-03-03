Угроза со стороны России режима прекращения огня, – Кравчук о выходе боевиков из перемирия
Боевики утром 3 марта разрешили себе открывать предупредительный огонь. Таким образом, они фактически вышли из перемирия. На это уже отреагировал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
Источник:делегация Украины в ТКГ
Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей.
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