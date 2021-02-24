В горах снова будет опасно: синоптики предупредили об угрозе снежных лавин
В западных областях и в дальнейшем прогнозируют плюсовую температуру и оттепель. Синоптики предупреждают, что из-за этого в Карпатах 25 февраля сохранится угроза схода лавин.
Источник:24 канал
Там объявили 3 уровень опасности. Людей призывают быть осторожными.
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Угроза схода лавин
В связи с оттепелью, 25 февраля значительная снеголавинная опасность будет сохраняться в высокогорье:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской областей.
К слову, 24 февраля на дорогах страны, кроме южных и западных областей, гололедица.
В Карпатах угроза схода лавин / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Правила, которые помогут спасти жизнь во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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