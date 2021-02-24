В западных областях и в дальнейшем прогнозируют плюсовую температуру и оттепель. Синоптики предупреждают, что из-за этого в Карпатах 25 февраля сохранится угроза схода лавин.

Там объявили 3 уровень опасности. Людей призывают быть осторожными.

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Угроза схода лавин

В связи с оттепелью, 25 февраля значительная снеголавинная опасность будет сохраняться в высокогорье:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской областей.

К слову, 24 февраля на дорогах страны, кроме южных и западных областей, гололедица.

Обратите внимание! Недавно закарпатские спасатели оказали помощь женщине, которая травмировалась в Карпатах. Она подвернула ногу во время прохождения туристического маршрута.



В Карпатах угроза схода лавин / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



Правила, которые помогут спасти жизнь во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала