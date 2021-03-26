Международные организации точно уже не будут уговаривать Россию прекратить военную агрессию на территории Украины. Запад будет действовать решительно, применяя мощные санкции.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что западные партнеры придерживаются своей позиции относительно того, что именно Россия еще на Донбассе и незаконно оккупировала Крым.

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"Россия будет получать санкционные пакеты. Сейчас речь идет о санкциях в отношении Навального", – отметил политтехнолог.

По его словам, Запад не будет убеждать в чем-то Россию после того, как она отравила и незаконно демонстративно заключила Навального в тюрьму. В то же время Россия, как отметил Тизенгаузен, демонстрирует то, что ей наплевать на международное право – она будет делать так, как решила сама.

Уговаривать Россию уже никто не будет. Более того, мы видим, как в последнее время существенно изменилось отношение мировых лидеров не только к Путину, но и к самим действиям России,

– отметил Тизенгаузен.

В качестве примера он упомянул российских спортсменов. "Их регулярно ловили на употреблении допингов, но никто не заставлял их выходить без флага или с белым флагом, но все изменилось", – отметил политтехнолог.

Справка. Российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без национальных флага и гимна. Такое правило будет действительным в течение 2 лет. Все из-за допингового скандала.

Тизенгаузен сказал, какими будут действия Запада против России: смотрите видео