Уговаривать Россию уже никто не будет, – политолог спрогнозировал решительные действия Запада
Международные организации точно уже не будут уговаривать Россию прекратить военную агрессию на территории Украины. Запад будет действовать решительно, применяя мощные санкции.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что западные партнеры придерживаются своей позиции относительно того, что именно Россия еще на Донбассе и незаконно оккупировала Крым.
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"Россия будет получать санкционные пакеты. Сейчас речь идет о санкциях в отношении Навального", – отметил политтехнолог.
По его словам, Запад не будет убеждать в чем-то Россию после того, как она отравила и незаконно демонстративно заключила Навального в тюрьму. В то же время Россия, как отметил Тизенгаузен, демонстрирует то, что ей наплевать на международное право – она будет делать так, как решила сама.
Уговаривать Россию уже никто не будет. Более того, мы видим, как в последнее время существенно изменилось отношение мировых лидеров не только к Путину, но и к самим действиям России,
– отметил Тизенгаузен.
В качестве примера он упомянул российских спортсменов. "Их регулярно ловили на употреблении допингов, но никто не заставлял их выходить без флага или с белым флагом, но все изменилось", – отметил политтехнолог.
Тизенгаузен сказал, какими будут действия Запада против России: смотрите видео
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