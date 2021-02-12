Відбулося сьоме засідання Ради Асоціації Україна – ЄС. За його підсумками Єврокомісар Олівер Варгеї заявив: попри офіційну згоду Євросоюзу на "перегляд" документу, Брюссель ще не дав згоди на його зміну.

Україна вважає за необхідне оновити Угоду про асоціацію, зробивши її відповідною до поточних реалій. Прем'єр Денис Шмигаль після засідання Ради знову підкреслив цю позицію. Втім, комісар взяв слово, щоби його доповнити.

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Деталі заяви Варгеї на спільній пресконференції

Єврокомісар наголосив, що згода ЄС на "перегляд угоди" ще не означає домовленості про її "оновлення".

Перегляд угоди означає не тільки пошук нових сфер, де її застосовують, але також виконання (того, що є в Угоді). Тому ми почнемо з оцінки виконання Угоди про асоціацію,

– зауважив Варгеї.

Він додав: на думку Єврокомісії, немає потреби змінювати угоду. Оскільки вона – достатньо гнучка та дозволяє розширювати нашу співпрацю.

"Але ми – готові розглянути запити України щодо нових сфер, якщо такі надійдуть", – наголосив комісар.

Водночас він підкреслив: Єврокомісія вважає, що Угода про асоціацію з Україною "досі має (невикористаний) потенціал".

Що про захід думає Шмигаль

Прем'єр передусім наголосив, що засідання пройшло успішно.

Що, на думку Шмигаля, вдалося досягти за його підсумками:

розпочали процес перегляду Угоди про асоціацію та узгодили подальші кроки;

дали старт діалогу щодо оновлення параметрів Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

провели перший діалог між Україною та ЄС у напрямку реалізації Європейського зеленого курсу.

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