В Spotify разработали алгоритм, который ранжирует песни по их настроению (точнее – насколько счастливыми являются песни от 0 до 100). Алгоритм тренирован в том числе на оценках экспертов и делает свои выводы на основе тональности музыки и радостности слов песен.

Самый депрессивный месяц года: что показало приложение Spotify

Любимый мной журнал The Economist напомнил о наиболее интересных колонках года, и некоторые из них я пропустил. Вот, например, в феврале в журнале выходила статья с анализом от Spotify о динамике настроения музыки по миру.

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Неудивительно, но в Spotify разработали алгоритм, который ранжирует песни по их настроению (точнее – насколько счастливыми являются песни от 0 до 100). Алгоритм тренирован в т.ч. на оценках экспертов и делает свои выводы на основе тональности музыки и радостности слов песен.

Чтобы вы понимали логику, то условная песня Aretha Franklin "Respect" имеет 97 баллов, а Radiohead’s "Creep" – только 10. Чтобы дать еще какие-то ориентиры, то у "Despacito" – чуть более 80 баллов, а у "Shake it off" Taylor Swift – около 95.

На основании результатов работы этого алгоритма журналисты The Economists решили сделать свой анализ. Они взяли данные 46 тыс. музыкальных композиций, которые в 30 странах мира в 2019 году прослушали итого 330 млрд раз и пришли к интересным выводам.

Анализ предпочтений меломанов:

Во-первых, они выявили, что самый "депрессивный" месяц с точки зрения музыки – февраль, что выглядит закономерным – Новый год и Рождество позади, зима в разгаре, серость и авитаминоз на носу. Плюс к тому же, наверное, с одной стороны, Новогодние желания не всегда исполняются к февралю, а новогодние concessions наоборот нарушаются (спортзал, диета, новая работа...)

Во-вторых, самый веселый месяц у людей в мире – июль, что также закономерно – самое время купаться, радоваться и ходить на дискотеки.

И также понятно, что самый большой единоразовый всплеск радости в музыке на Рождество, когда все мы с вами как минимум неделю или две слушаем "Jingle Bells".

Но дальше результат анализа еще более интересный – уровень радости в музыке в разных странах разный. В странах Латинской Америки (Чили, Аргентина, Мексика, Бразилия, Перу) например, где более распространена латинская музыка, в среднем песни более счастливые круглый год – у них нет таких больших проседаний в сторону грусти.

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Понятно, что в Скандинавских серых пейзажах музыка более блюзово-меланхоличная. Но именно в Финляндии разница в настрое между зимой и июлем самая большая – все же на севере умеют радоваться лету.

Весь этот анализ построен на данных 2019 года. Интересно, что такой же анализ рассказал Spotify о 2020 годе? Будем ждать.

Источник: Facebook