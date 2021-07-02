Юноши ударили ножом 14 раз: подробности убийства жителя Одесской области – видео

Правоохранители уже задержали 4 юношей, которые причастны к жестокому убийству жителя Одесской области. Оказалось, что потерпевшему нанесли 14 ударов ножом и бросили в выкопанную заранее яму.

Об этом сообщили 2 июля, когда уже были задержаны все подозреваемые. Им от 19 до 21 года, а убитому было 36.

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Задержанные за убийство и работа криминалистов / Фото Нацполиции

Новые подробности ужасного убийства

Злоумышленники заманили потерпевшего в заброшенное здание.

Там его связали и начали резать ножом.

После этого тело бросили в яму, которую выкопали раньше.

Пострадавший был знаком с 2 молодыми людьми.

Они познакомились несколько месяцев назад на вечеринке.

Правоохранители выяснили, что все фигуранты решили продавать наркотики.

Убитого также привлекли к "бизнесу", поскольку он был медиком.

Однако вскоре между ними возник конфликт.

После убийства 3 злоумышленника затаились в Одессе.

Еще 1 уехал на Днепропетровщину, откуда родом.

Какое наказание их ждет

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве совершенном группой лиц по предварительному сговору. Каждому из задержанных грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Что было известно ранее

Об исчезновении мужчины сообщила его мать 22 июня. Женщина была обеспокоена, потому что сын не выходил на связь и не приходил на работу. После этого начались поиски.

Тело нашли закопанным в тоннеле заброшенного здания. Почти сразу задержали 3 подозреваемых.