Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске 2 февраля поймали. Оказалось, что он пришел в торговый центр с ножом и топором. Впоследствии бросился с этим оружием на охранника.

Источник: Нацполиция

Мужчина разливал воспламеняющиеся жидкости в отделе лако-красочных товаров.

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Охранник "Эпицентра" пытался его задержать. Однако мужчина ударил его топором, поджег помещение и скрылся.

Как задержали поджигателя

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны бросились за поджигателем. Мужчину догнали и задержали во дворах, однако злоумышленник снова ударил топором одного из них. На место вызвали правоохранителей.

Что известно о задержанном

Установили, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Ему 37 лет. Сейчас поджигателя доставили в отделение полиции.

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