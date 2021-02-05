Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, согласно которому с эфира исчезли главные рупоры российской пропаганды – каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Одновременно в Конгрессе США приступили к рассмотрению персональных санкций против президента России Владимира Путина.

В программе "Теории Заговора" – действительно ли США и Украина совместно наносят удар по Путину и его соратникам, или же это – совпадение.

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Президент привел в действие решение СНБО

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский поставил свой автограф под Указом приводящим в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака – "правой руки" кума Путина и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Санкции предусматривают полное блокирование активов его компаний, владеющих тремя пропагандистскими рупорами Кремля – каналами "112 Україна", NewsOne і ZIK. И уже через несколько минут вся троица исчезает из эфира.

Реанимировать их будет очень сложно – санкции против Козака запрещают ему вывод капиталов за пределы Украины и проведение любых коммерческих операций. То есть переоформить на кого-то другого и запустить снова не удастся.



В действие привели решение о санкциях против Козака / Фото Liga.net

Подать в суд можно, но только в Верховный. Пока там будут разбираться – о тройке сливных бачков забудут.

Почему решились на закрытие телеканалов

Я не стану пересказывать всю истерию ОПЗЖ о "фашистском дьяволе", посягании на свободу слова и импичмент Зеленскому. Меня, как думаю и вас, интересует другой вопрос – если закрыть источник пропаганды было так легко, то почему Зеленский решился на это только сейчас и где гарантия, что "победа сейчас" не обернется "провалом потом".

Признаюсь, я не верю, что президент Зеленский мог спонтанно пойти на этот шаг не понимая последствий и не прикрыв тылы. Это было бы глупо и опасно.

Потому, как говорится, следите за руками, ведь действия двух президентских администраций – американской и украинской, на первый взгляд, выглядят очень даже последовательно.

Блинкен презентовал программу действий

19 января, за день до инаугурации 46 президента США Джо Байдена, тогда еще кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен презентовал свою программу действий в Палате представителей Конгресса.

Из почти 3-часового диалога с конгрессменами, украинские СМИ взяли на вооружение главное высказывание – новая администрация США продолжит поддержку суверенитета Украины и нарастит помощь в противодействии российской агрессии, вплоть до предоставления летального оружия.



Блинкен презентовал программу действий / Фото Voice of America

Но, многие упустили из виду продолжение этого спича. Блинкен прямо заявлял: "Даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию". Речь как о коррупции, так и о российских агентах влияния внутри Украины. Очевидно, что это не просто слова.

Следующие 2 недели на киевских холмах наблюдалось смятение. Очевидно и на Банковой и на Грушевского взвешивали все за и против, в то время как дипломаты нащупывали точки соприкосновения с администрацией Байдена. И так продолжалось до 1 февраля, а дальше завертелось.

Кулеба написал о беседе с госсекретарем США

1 февраля фракция "Слуга народа" абсолютным большинством вышвырнула из своих рядов нардепа из санкционного списка США – Александра Дубинского. Утром 2 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал твит о плодотворной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В нашей первой беседе с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал Указ о решении СНБО ввести санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Медведчука Тараса Козака. Уже на следующий день Посольство США в Украине выступило с твердой поддержкой позиции Банковой в отношении кремлевских рупоров Медведчука.

Казалось бы, всё сложилось в единый пазл – США дали сигнал, Украина на него отреагировала и вот результат, как выразился в твите Кулеба, "новый день" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Почему решение СНБО готовили давно

Но, есть одно но – решение СНБО явно не готовилось в спешке, а тем более за день после звонка Энтони Блинкена. Вероятнее – это долгая работа спецслужб для сбора доказательной базы против окружения Виктора Медведчука.

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Тем более всплыли подробности о Тарасе Козаке, который через оффшоры ведет бизнес на оккупированных территориях Донбасса. А такие обвинения за день не нарисуешь точно. Наверное поэтому в Посольстве США, конечно не публично, намекали, мол, решение Зеленского приветствуем, но инициатива исходила не от нас.

И здесь стоит вспомнить результаты всех последних соцопросов, которые показывают с одной стороны рост медведчуковской партии ОПЗЖ, а с другой – падение рейтинга президентской партии, да и самого Зеленского тоже.

Медведчук с его тремя пропагандистскими каналами с их постоянной критикой Офиса Президента этому сильно помогает – критика и пропаганда потихоньку сжирают рейтинги президента и "Слуг народа".



Каналы Медведчука пиарят ОПЗЖ и против доверия к президенту / Колаж 24 каналу

С одной стороны каналы Медведчука пиарят ОПЗЖ, с другой – убивают доверие к президенту. В то же время и сидеть на шпагате между двумя группами электората, на которые разделена страна, президенту стало неудобно.

Поэтому, очевидно, что решение СНБО перекрыть кислород пророссийским силам готовилось достаточно давно. А лояльность администрации президента США к Украине и гарантии поддержки и защиты от Блинкена, стали поводом для Зеленского наконец-то решиться на рискованный шаг.

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По сути президент Украины убил двух зайцев – убрал с поля токсичного оппонента и врага Украины, чем только повысил свой рейтинг, и как бы продемонстрировал и Джо Байдену и большой части украинского общества прозападную позицию.

Приветствие США и санкции

Как бы там ни было, а такое решение Зеленского против Медчедчука и продвигаемой им риторики Кремля в США не просто поприветствовали, но и сделали шаг в том же направлении.

Уже 4 февраля группа американских сенаторов во главе с Миттом Ромни зарегистрировала в Конгрессе законопроект о введении санкций в отношении российской верхушки за "злонамеренную деятельность". Сенаторы требуют:

ввести санкции против людей причастных к отравлению Навального,

провести расследование о нарушении Россией международной конвенции о запрещении применения химического и биологического оружия,

а также – об убийстве еще одного критика Кремля Бориса Немцова.

Более того сенаторы требуют повлиять на Германию, чтобы та окончательно отказалась от "Северного потока-2". И самое важное, "расследовать источники личного богатства Владимира Путина и его семьи". Сенаторы практически пришли уже лично по душу Путина.

Что значит поддержка США

Законопроект подали представители обеих партий Конгресса –демократической и республиканской. Что значит только одно – поддержку документа – его примут, а Байден не откажется его подписать. То есть лично Путин и вся российская верхушка станут токсичными для всего мира, даже для тех, кто готов был с ними мирится и их терпеть.

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Как вы понимаете, такой законопроект тоже не пишется за один день. Очевидно, что американские сенаторы, как и украинский СНБО, готовились к этому шагу давно. Но, как говорил Блинкен, если Украина не начнет бороться со своими внутренними врагами, то нет смысла и США бороться с ее внешним врагом, тоесть Россией.

Поэтому, могу предположить, в Конгрессе США заняли выжидательную позицию и как только Зеленский выполнил свою часть негласной сделки, сенаторы приступили к реализации своей.

Не важно какими мотивами руководствовался Владимир Зеленский, важно, что сейчас его действия закладывают хорошую платформу для, совместной с США, борьбы против путинского режима и российской пропаганды и влияния в мире.

Возможное развитие событий

Пока это только повод для размышления, но стоит вспомнить заявления последних дней от представителей украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Тот же Леонид Кравчук заявил, что больше не видит смысла в Минском формате, мол, он окончательно показал, что договориться с Кремлем невозможно.

И здесь же стоит вспомнить неоднократные призывы официального Киева если не об участии США в Нормандском формате, то хотя бы о создании параллельной платформы по Донбассу и Крыму с участием Америки.



Байден резко высказался о России / Фото Getty Images

Не стоит забывать, что и для Джо Байдена и для Энтони Блинкена, мир в Украине – это болезненный вопрос. Поэтому вряд-ли они откажутся от такой возможности выгнать Россию из Украины. К тому же Джо Байден резко высказался о том, что цена агрессии России очень сильно возрастет. И синхронное введение санкций против Путина и его соратника в Украине – это лишь разминка.

По сути мы сейчас можем наблюдать рассвет того самого нового дня в отношениях Украины и США. Но, стоит помнить – если американские санкции против Путина лично начнут действовать, следующий шаг, снова за Киевом.