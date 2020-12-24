Как удалось выйти на махинации Татькова и как он связан с Тупицким: ответ расследователя
Журналисты "Схем" опубликовали аудиозаписи разговоров Тупицкого из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В этом деле подозревают бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.
Журналист-расследователь программы "Схемы" Кира Толстякова отметила, что вопрос о том, откуда происходит многочисленное имущество непонятного происхождения Тупицкого, которое оформлено на его семью. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Позиция всех сторон представлена
По ее словам, было не понятно, как это все мог получить судья-бюджетник. Тогда журналисты узнали, что есть записи от 2018 года в рамках уголовного дела в отношении бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Как выяснилось, его подозревают еще и в том, что путем ведения в заблуждение он завладел Зуевским энергомеханическим заводом.
Мы пытались связаться с Виктором Татьковым, но нам это не удалось. Но с его доверенным лицом, с человеком, приближенным к семье Татькова, мы связались. Его позиция представлена,
– рассказала Толстякова.
Как находили записи
Она отметила, что журналисты пытались получить запись разговора с участием Александра Тупицкого. Ведь было важно понять, какими этическими принципами руководствовался в должности председатель Высшего конституционного суда.
"Почти 2 месяца мы потратили на то, чтобы найти эти записи. Их подтвердили различные информированные источники среди правоохранителей", – отметила расследователь.
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