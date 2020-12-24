Журналисты "Схем" опубликовали аудиозаписи разговоров Тупицкого из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В этом деле подозревают бывшего главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Журналист-расследователь программы "Схемы" Кира Толстякова отметила, что вопрос о том, откуда происходит многочисленное имущество непонятного происхождения Тупицкого, которое оформлено на его семью. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Позиция всех сторон представлена

По ее словам, было не понятно, как это все мог получить судья-бюджетник. Тогда журналисты узнали, что есть записи от 2018 года в рамках уголовного дела в отношении бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Как выяснилось, его подозревают еще и в том, что путем ведения в заблуждение он завладел Зуевским энергомеханическим заводом.

Мы пытались связаться с Виктором Татьковым, но нам это не удалось. Но с его доверенным лицом, с человеком, приближенным к семье Татькова, мы связались. Его позиция представлена,

– рассказала Толстякова.

Как находили записи

Она отметила, что журналисты пытались получить запись разговора с участием Александра Тупицкого. Ведь было важно понять, какими этическими принципами руководствовался в должности председатель Высшего конституционного суда.

Отметим! Журналисты "Схем" показали причастность председателя КСУ к судейскому мошенничеству, а также установили его связь с Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на оккупированной Донецкой области. Информацию получили из пленок разговора между Александром Тупицким и бизнесменом Владиславом Дрегером 2018 года.

"Почти 2 месяца мы потратили на то, чтобы найти эти записи. Их подтвердили различные информированные источники среди правоохранителей", – отметила расследователь.