Удалось стабилизировать ситуацию, – Степанов о локдауне в Украине
Максим Степанов напомнил украинцам, что в понедельник, 25 января, в стране заканчивается локдаун. По словам чиновника, усиленный карантин помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине.
С 25 января страна переходит к карантинным мерам, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом глава министерства здравоохранения Степанов написал на своей странице в фейсбуке.
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Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников,
– подчеркнул глава Минздрава.
Что еще сказал Степанов
- Он благодарен всем, кто соблюдал правила локдауна.
- Особую благодарность Степанов испытывает к предпринимателям, которые не игнорировали карантинные ограничения, и этим спасли человеческие жизни.
- Еще в декабре 2020 года показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, однако по состоянию на 24 января он уменьшился до 18 651 человека.
Карантинные ограничения в Украине с 25 января / Инфографика Минздрава
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