Максим Степанов напомнил украинцам, что в понедельник, 25 января, в стране заканчивается локдаун. По словам чиновника, усиленный карантин помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине.

С 25 января страна переходит к карантинным мерам, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом глава министерства здравоохранения Степанов написал на своей странице в фейсбуке.

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Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников,

– подчеркнул глава Минздрава.

Что еще сказал Степанов

Он благодарен всем, кто соблюдал правила локдауна.

Особую благодарность Степанов испытывает к предпринимателям, которые не игнорировали карантинные ограничения, и этим спасли человеческие жизни.

Еще в декабре 2020 года показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, однако по состоянию на 24 января он уменьшился до 18 651 человека.

Заметьте! С понедельника, 25 января, на всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.



Карантинные ограничения в Украине с 25 января / Инфографика Минздрава