Украинский военный, тело которого нашли вблизи города Счастье Луганской области, оказался солдатом Сергеем Сорочинским. Чтобы идентифицировать тело, понадобилась экспертиза ДНК.

Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются.

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Гибель бойца на Луганщине

Тело Сергея Сорочинского нашли в лесополосе вблизи Счастья, что на Луганщине. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Однако окончательные причины гибели пока неизвестны.

Для того, чтобы идентифицировать украинского воина, пришлось сделать ДНК-экспертизу. С помощью ДНК-профиля его матери удалось установить, что погибший – солдат Сергей Сорочинский.

Что известно о погибшем

Солдат Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Жмеринского района.

Военнослужащий был призван на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.

У погибшего осталась жена, а также несовершеннолетние сын и дочь.

Известно, что прощание с Сергеем состоится в родном селе Будки ориентировочно 24-25 февраля.

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