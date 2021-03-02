Недавно в Верховной Раде приняли закон о дистанционной работе, наконец введя ее в правовое поле. Удаленной работе наконец дали определение, прописали правила для заключения трудовых договоров и определили обязанности работников и работодателей.

Ранее фрилансеры и вообще вся сфера дистанционной работы находились в подвешенном состоянии, ведь законодательство их игнорировало. Но тотальный карантин заставил задумаетесь об изменениях. Рассказываем о том, что изменилось для работников и работодателей и какие проблемы принес с собой новый закон.

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Что изменилось для дистанционников

Когда в Украине ввели карантин, власти настоятельно рекомендовали фирмам и компаниям перевести свои работников на удаленную работу. И все же такая рекомендация никак не вязалась с действующим законодательством и это несмотря на то, что большое количество людей работает дистанционно уже не первый год. Поэтому в парламенте быстро начали разрабатывать соответствующий законопроект, который бы помог урегулировать этот вопрос.

В начале февраля 2020 года Верховная Рада все же поддержала проект Закона № 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы".



В Украине долгое время отсутствовало законодательство, которое бы регулировало дистанционную работу / Фото Pixabay

Илья Костин, партнер АО "Правовой альянс", отметил, что ранее в Украине, акты, регулирующие вопросы надомной работы были приняты еще в советский период, поэтому говорить об их соответствии современным реалиям нет никакого смысла.

Теперь же закон ввел понятие "дистанционной работы", то есть такой, что выполняется вне рабочего помещения, и "надомной работы", такой, что выполняется в строго закрепленном месте.

В случае заключения трудового договора о дистанционной работе, работник самостоятельно выбирает место осуществления работы и может изменять его без согласования с работодателем, что не характерно для надомной работы. Также, в случае осуществления надомной работы, обязанность по надлежащему оборудованию рабочего места работника возлагается на работодателя,

– говорит Костин.

Любовь Лысенко, адвокат Адвокатского бюро "Анастасии Гурской" рассказала, что новый закон расширил возможности для заключения трудового договора с дистанционной и надомной работой. При переходе на надомную работу заключается трудовой договор, в котором фиксируется рабочее место работника, которое не может быть изменено без согласования с владельцем, а об изменении рабочего места должен сообщить заранее.

Надомная работа допускается только для лиц, имеющих необходимые жилищно-бытовые условия, а также практические навыки для выполнения определенных работ. Жилищно-бытовые условия обследуют представители работодателя с участием профсоюзного органа, а в соответствующих случаях – и представителей санитарного и пожарного надзора,

– говорит Лысенко.

То есть, при надомной работе для работника действует общий режим работы, а при дистанционной работе работник сам распределяет рабочее время.

Ирина Бакина, советник юридической фирмы Sayenko Kharenko, отметила, что кардинально новым для украинской юридической плоскости является право дистанционного работника на отключение – период свободного времени для отдыха, во время которого работник может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с работодателем, и это не будет считаться нарушением условий трудового договора или трудовой дисциплины.



Важно различать дистанционную и надомную работу / Фото Pixabay

В общем, эксперты говорят, что этот закон положительно повлияет на увеличение количества трудоустроенных лиц.

Андрей Швадчак, адвокат "Matviyiv & Partners", говорит, что одним из преимуществ закона является то, что теперь работники могут ознакомиться со всеми документами с помощью средств электронной связи, например, электронной почты. То есть, больше не будет необходимости лично приезжать к работодателю для ознакомления с должностной инструкцией или приказом об отпуске.

Также обеспечение работника необходимыми средствами для выполнения работы (ноутбуком, мобильным телефоном и т.д.) возлагается на работодателя, если иное не предусмотрено трудовым договором,

– отметил Швадчак.

Он добавляет, что при надомной работе работодатель самостоятельно решает, каким образом поручать работнику работу и контролировать ее выполнение. В то же время при дистанционной работе работодатель может требовать представления отчетов о проделанной работе исключительно в срок или порядок, предусмотренный трудовым договором.

Какие недостатки есть в новом законе

Швадчак говорит, что отдельные положения закона должным образом не защищают права работников и ограничивают их. Так, например, надомная работа может быть введена исключительно для лиц, владеющих практическими навыками или которые могут быть обучены им.

При этом, отсутствуют критерии, по которым можно установить что тот или иной работник обладает такими навыками или может их освоить. Следовательно, возможность работника использовать надомную форму работу будет зависеть исключительно от субъективного решения его работодателя,

– говорит Швадчак.

Ирина Бакина говорит, что однозначно негативным является условие о заключении письменных трудовых договоров о дистанционной и надомной работе по типовой форме договора.

Особенно непонятна эта норма, учитывая достаточную диспозитивность у работодателя и работника по регулированию их отношений при дистанционной работе,

– отметила Бакина.



Новый закон поможет увеличить количество тех, кто работает легально / Фото Pixabay

Виктория Ковальчук, адвокат, партнер компании ESQUIRES, объяснила, что теперь осложняется учет работников – надо различать работников с обычными условиями труда, совместителей, дистанционников, надомников, работников с гибким режимом рабочего времени, а это увеличивает нагрузку на кадровиков. Также с принятием этого закона не очень понятно, как контролировать работников.

Критерием разграничения надомника и дистанционников должен стать также сфера деятельности. Понятно, что ручной труд, работа на станке или работа с клиентами лично требует закрепленного рабочего места, но в других случаях такая необходимость под вопросом,

– говорит Ковальчук.

Она добавила, что странным представляется норма, согласно которой работодатель обязан вести списки надомников отдельно по половому признаку. В законопроекте причины такого разделения не значатся, поэтому не лишним было бы провести антидискриминационную экспертизу.