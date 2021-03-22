В оккупированном Крыму критически не хватает питьевой воды. В декабре Путин заявил, что немалые запасы находятся под Азовским морем. Украинские ученые уверены, что они не обеспечат все потребности полуострова.

Для крымчан 2020 год стал самым засушливым за последние пол столетия. Жители оккупированного полуострова получают воду по графику. Жители Севастополя набирают ее в цистернах на улице.

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Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк прогнозирует, что и в 2021 году крымчанам будет сложно. Выпавших осадков зимой не хватит, чтобы пополнить запасы в искусственных водоемах. Следовательно, уже в апреле – мае на полуострове почувствуют дефицит питьевой воды.

Один из вариантов обеспечения водой населения, озвучил Владимир Путин. В прошлом году он заявил, что на дне Азовского моря имеются значительные пресноводные запасы. Председатель оккупированного Крыма Сергей Аксенов быстро отреагировал, мол, геологическую разведку уже начато, а вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал бурение первых скважин в апреле.

Что говорят в НААН о воде из-под моря

Яцюк говорит, что в прошлом уже делали довольно детальную разведку запасов пресных вод, когда искали нефть и газ в Азовском море. Однако, ни один из ученых не говорил, что ее хватит полуострову.

Также ученый не верит, что местная оккупационная власть начала хотя бы какие-то меры.

Лишь после геологической разведки можно сказать, какие запасы воды, как они будут добираться, с помощью каких скважин, как будут транспортироваться на остров? Потому что это требует высокотехнологичных подходов. Представьте, вода достается из подземных горизонтов, которую потом с моря надо будет как-то удалить и транспортировать. Лично я не знаю таких примеров других стран мира, даже высокоразвитых,

– говорит Яцюк.

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Зачем Крыму нужна пресная вода