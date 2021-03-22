Ученые не верят в план Путина напоить Крым водой из-под Азовского моря
В оккупированном Крыму критически не хватает питьевой воды. В декабре Путин заявил, что немалые запасы находятся под Азовским морем. Украинские ученые уверены, что они не обеспечат все потребности полуострова.
Источник:tsn.ua
Для крымчан 2020 год стал самым засушливым за последние пол столетия. Жители оккупированного полуострова получают воду по графику. Жители Севастополя набирают ее в цистернах на улице.
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Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк прогнозирует, что и в 2021 году крымчанам будет сложно. Выпавших осадков зимой не хватит, чтобы пополнить запасы в искусственных водоемах. Следовательно, уже в апреле – мае на полуострове почувствуют дефицит питьевой воды.
Один из вариантов обеспечения водой населения, озвучил Владимир Путин. В прошлом году он заявил, что на дне Азовского моря имеются значительные пресноводные запасы. Председатель оккупированного Крыма Сергей Аксенов быстро отреагировал, мол, геологическую разведку уже начато, а вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал бурение первых скважин в апреле.
Что говорят в НААН о воде из-под моря
Яцюк говорит, что в прошлом уже делали довольно детальную разведку запасов пресных вод, когда искали нефть и газ в Азовском море. Однако, ни один из ученых не говорил, что ее хватит полуострову.
Также ученый не верит, что местная оккупационная власть начала хотя бы какие-то меры.
Лишь после геологической разведки можно сказать, какие запасы воды, как они будут добираться, с помощью каких скважин, как будут транспортироваться на остров? Потому что это требует высокотехнологичных подходов. Представьте, вода достается из подземных горизонтов, которую потом с моря надо будет как-то удалить и транспортировать. Лично я не знаю таких примеров других стран мира, даже высокоразвитых,
– говорит Яцюк.
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Зачем Крыму нужна пресная вода
- До оккупации полуострова Россией в 2014 году Украина поставляла воду жителям полуострова через Северо-Крымский канал. Это обеспечивало 85% потребностей Крыма в пресной воде.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением стала критической. Ученые предупреждают о вреде для окружающей среды.
- Украинское МИД заявляет, что будет поставлять воду в Крым только после деоккупации.
- Мониторинговая миссия ООН в Украине подчеркнула, что обеспечение полуострова водой – это ответственность России.
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