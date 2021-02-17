Мужчину, который передавал секретную информацию спецслужбам России, разоблачили летом 2017 года. Верховный суд подтвердил меру пресечения – ученого приговорили к 12 годам лишения свободы.

По информации СБУ, мужчина был организатором агентурной сети, которая работала на российскую разведку. Ученый работал в Харьковском физико-техническом институте. Благодаря статусу ему удавалось получать засекречены данные, касающиеся оборонной промышленности.

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В 2017 году украинская контрразведка рассекретила мужчину. Орджоникидзевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в государственной измене. Сегодня, 17 февраля, Верховный суд отклонил кассационную жалобу и подтвердил приговор.

Агентурная сеть