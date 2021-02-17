Верховный суд подтвердил приговор ученому, который передавал военные секреты России
Мужчину, который передавал секретную информацию спецслужбам России, разоблачили летом 2017 года. Верховный суд подтвердил меру пресечения – ученого приговорили к 12 годам лишения свободы.
Источник:Интерфакс-Украина
По информации СБУ, мужчина был организатором агентурной сети, которая работала на российскую разведку. Ученый работал в Харьковском физико-техническом институте. Благодаря статусу ему удавалось получать засекречены данные, касающиеся оборонной промышленности.
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В 2017 году украинская контрразведка рассекретила мужчину. Орджоникидзевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в государственной измене. Сегодня, 17 февраля, Верховный суд отклонил кассационную жалобу и подтвердил приговор.
Агентурная сеть
- Агенты СБУ обнаружили куратора этого объединения – он жил в российском Белгороде.
- Они также зафиксировали частые визиты харьковского ученого в Россию для получения заданий.
- Во время обысков у ученого изъяли средства связи и 14 носителей информации, которые предоставили представители российских спецслужб. Некоторые из сведений имели гриф ограничения доступа.
- У одного из членов агентурной сети правоохранители нашли тайник с оружием и боеприпасами. Он должен был осуществлять диверсии. Из тайника изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.
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